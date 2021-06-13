В столице из озера достали тело женщины
В Киеве из озера Тельбин, что в Днепровском районе столицы, достали тело женщины
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины.
13 июня в 07:26 спасателям поступило сообщение об обнаруженном теле человека на озере. Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибыв к месту вызова, увидели на расстоянии 6 м от берега на поверхности воды тело женского пола.
Бойцы с помощью спасательного снаряжения достали из воды тело женщины 1980 года рождения и передали правоохранительным органам. Они же и должны установить причины и обстоятельства трагического случая.
Напомним, что на Прикарпатье ребенок утонул в реке.
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