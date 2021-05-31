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31 травня 2021, 17:25 10

Депутат Київради Трубіцин став на бік киян, які обурені діяльністю ректора Київської академії мистецтв

31 травня 2021, 17:25 10
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У Київській академії мистецтв, що на Оболоні, спалахнув потужний скандал – кияни вимагають звільнення ректора закладу
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Київська Дитяча Академія Мистецтв ім. М.І.Чембержі (раніше вона називалася Київська дитяча академія мистецтв) завжди була унікальним закладом освіти, аналогів якого не має ані Україна, ані Європа

Про це заявив голова МФО "Успішний Київ", депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, повідомляє пресслужба депутата.

Але, як стверджують містяни, після призначення у 2018 році нового ректора Ольги Бенч, прикриваючись автономією закладу освіти, здійснюється планомірне цілеспрямоване знищення унікального закладу шляхом допущення цілого ряду порушень з боку нової адміністрації.

"Мова йде і про булінг учнів, і про звільнення працівників, що багато років втілювали концепцію закладу освіти, систематичне нав’язування платних послуг як обов’язкової складової освітньої програми для здобуття загальної повної середньої та профільної мистецької освіти в КДАМ, припинення викладання у закладі другої іноземної мови, перешкоджання батькам у здійсненні своїх прав як учасників освітнього процесу, невиконання приписів про усунення порушень у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та ряд інших системних порушень чинного законодавства. В роботі закладу вбачають ознаки нецільового використання коштів державного та місцевого бюджетів", - сказав депутат, якому поскаржилися батьки учнів Академії та громадські активісти.

Крім того, здійснюється будівництво приватного закладу освіти за адресою просп. Героїв Сталінграду, 10в у м. Києві замість безкоштовної загальноосвітньої школи, що мала спільний проект з Академією зі стадіоном та проєкт багатоповерхівки замість насосної станції Академії.

"Обурені кияни вирішили боротися за навчальний заклад та майбутнє своїх дітей, і анонсували проведення мітингу під будівлею КМДА. Люди вимагають звільнення адміністрації на чолі з ректором Ольгою Бенч та повернення землі для будівництва безкоштовної загальноосвітньої школи по вулиці Героїв Сталінграда", - додав Владислав Трубіцин.

Депутат також вважає за необхідне ініціювати проведення позапланового внутрішнього аудиту, адже великі запитання викликають завищені показники фінансування установи.

Нагадаємо, раніше голова МФО "Успішний Київ", депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин став на захист київського стадіону "Металіст", який збираються забудувати.

Київ школа Владислав Трубіцин

 
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