Депутат Киевсовета Трубицын стал на сторону киевлян, которые возмущены деятельностью ректора Киевской академии искусств

В Киевской академии искусств на Оболони, разгорелся мощный скандал – киевляне требуют увольнения ректора заведения

В Киевской академии искусств на Оболони, разгорелся мощный скандал – киевляне требуют увольнения ректора заведения

Киевская детская академия искусств им. М.И. Чембержи (ранее она называлась Киевская детская академия искусств) всегда была уникальным учреждением образования, аналогов которого не имеет ни Украина, ни Европа

Об этом заявил глава МФО "Успешный Киев", депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, сообщает пресс-служба депутата.

Но, как утверждают горожане, после назначения в 2018 году нового ректора Ольги Бенч, прикрываясь автономией учебного заведения, осуществляется планомерное целенаправленное уничтожение уникального заведения путем допущения целого ряда нарушений со стороны новой администрации.

"Речь идет и о буллинге учеников, и об увольнении работников, которые много лет воплощали концепцию учреждения образования, систематическое навязывание платных услуг, как обязательной составляющей образовательной программы для получения общего полного среднего и профильного художественного образования в КДАИ, прекращение преподавания в заведении второго иностранного языка, препятствование родителям в осуществлении своих прав как участников образовательного процесса, невыполнение предписаний об устранении нарушений в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности и ряд других системных нарушений действующего законодательства. В работе заведения видят признаки нецелевого использования средств государственного и местного бюджетов", - сказал депутат, которому пожаловались родители учеников Академии и общественные активисты.

Кроме того, осуществляется строительство частного учебного заведения по адресу просп. Героев Сталинграда, 10 в г. Киеве вместо бесплатной общеобразовательной школы, что имела совместный проект с Академией со стадионом и проект многоэтажки вместо насосной станции Академии.

"Возмущенные киевляне решили бороться за учебное заведение и будущее своих детей, и анонсировали проведение митинга под зданием КГГА. Люди требуют увольнения администрации во главе с ректором Ольгой Бенч и возврата бесплатной земли для строительства общеобразовательной школы по улице Героев Сталинграда", - добавил Владислав Трубицын.

Депутат также считает необходимым инициировать проведение внепланового внутреннего аудита, ведь большие вопросы вызывают завышенные показатели финансирования учреждения.

Напомним, ранее глава МФО "Успешный Киев", депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын стал на защиту киевского стадиона "Металлист", который собираются застроить.