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28 травня 2021, 08:51 819

Зі столичного бюджету хотіли стягнути 670 мільйонів на користь приватної компанії

28 травня 2021, 08:51 819
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Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції, відповідно до якого зі столичного бюджету мали стягнути 670 мільйонів гривень на користь комерційної структури за нібито реконструкцію Харківської площі

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Зокрема зазначається, що у грудні 2019 року Господарський суд міста Києва задовольнив позов комерційної структури та стягнув з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 671,5 млн грн як збитки, спричинені розірванням інвестиційного договору щодо комплексної реконструкції Харківської площі у столиці, яка не була проведена.

На думку представників Київської міської прокуратури, це було безпідставним стягненням з місцевого бюджету значної суми коштів. Через це, у 2020 році прокуратура увійшла до вказаної справи в інтересах держави на стадії апеляційного провадження.

У прокуратурі повідомляють, що після тривалого судового розгляду справи, Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури щодо безпідставності стягнення грошових коштів та відсутності вини державних органів та, як наслідок, рішення суду першої інстанції скасував та у позові комерційній структурі відмовив.

Нагадаємо, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

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