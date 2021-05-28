09:06  28 мая
В Украине за сутки обнаружили еще 3300 новых случаев COVID-19
09:41  28 мая
В Кривом Роге из окна выпал школьник: ребенок разбился насмерть
08:29  28 мая
В зоне ООС с начала суток зафиксировано пять нарушений режима "тишины", есть раненый
UA | RU
UA | RU
28 мая 2021, 08:51 817

Из столичного бюджета хотели взыскать 670 миллионов в пользу частной компании

28 мая 2021, 08:51 817
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому из столичного бюджета должны были взыскать 670 миллионов гривен в пользу коммерческой структуры за якобы реконструкцию Харьковской площади

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В частности отмечается, что в декабре 2019 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск коммерческой структуры и взыскал с Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета 671,5 млн грн как убытки, вызванные расторжением инвестиционного договора по комплексной реконструкции Харьковской площади в столице, которая не была проведена.

По мнению представителей Киевской городской прокуратуры, это было безосновательным взысканием из местного бюджета значительной суммы средств. Поэтому, в 2020 году прокуратура вошла в указанное дело в интересах государства на стадии апелляционного производства.

В прокуратуре сообщают, что после длительного судебного разбирательства, Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры о необоснованности взыскания денежных средств и отсутствии вины государственных органов и, как следствие, решение суда первой инстанции отменил и в иске коммерческой структуре отказал.

Напомним, в ДФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

суд прокуратура бюджет финансы строительство

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Неожиданная кандидатура. Станет ли Мария Черная на посту председателя Кировоградской ОГА "английской королевой"
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua