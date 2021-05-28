Из столичного бюджета хотели взыскать 670 миллионов в пользу частной компании

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Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому из столичного бюджета должны были взыскать 670 миллионов гривен в пользу коммерческой структуры за якобы реконструкцию Харьковской площади

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В частности отмечается, что в декабре 2019 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск коммерческой структуры и взыскал с Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета 671,5 млн грн как убытки, вызванные расторжением инвестиционного договора по комплексной реконструкции Харьковской площади в столице, которая не была проведена.

По мнению представителей Киевской городской прокуратуры, это было безосновательным взысканием из местного бюджета значительной суммы средств. Поэтому, в 2020 году прокуратура вошла в указанное дело в интересах государства на стадии апелляционного производства.

В прокуратуре сообщают, что после длительного судебного разбирательства, Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры о необоснованности взыскания денежных средств и отсутствии вины государственных органов и, как следствие, решение суда первой инстанции отменил и в иске коммерческой структуре отказал.

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