Фото: ССО ЗСУ

Вночі 4 липня Сили оборони України завдали ураження по портовій нафтовій інфраструктурі у Санкт-Петербурзі та влучили по важливій військовій цілі у Кронштадті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського та Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські далекобійні дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал. На обʼєкті вирує пожежа.

Цей термінал є одним із ключових балтійських вузлів для експорту російських нафтопродуктів, який забезпечує відправку танкерів до Африки, Близького Сходу та інших регіонів, будучи важливим джерелом фінансування військового бюджету РФ,

Окрім нафтової інфраструктури, зафіксовані влучання по Кронштадту, який є важливою військовою ціллю.

Зазначається, що відстань від держ кордону України до місця ураження ворожих об'єктів становить понад 850 кілометрів.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня СБУ спільно з Силами спецоперацій завдала удару завдала удару по Нижньогородському нафтопереробному заводу та лінійній виробничо-диспетчерській станції "Старолікєєво" у місті Кстово.