Фото: Нафтогаз

Вранці 4 липня російські безпілотники завдали удару по одному з газовидобувних активів "Нафтогазу" у Полтавській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на компанію "Нафтогаз України".

"Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі працівники вчасно перейшли в укриття, обійшлося без постраждалих.

"Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", – додали у компанії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.