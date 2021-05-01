Марш на честь СС "Галичина": у Кличка відповіли на звинувачення Офісу президента

Правоохоронці склали протокол на учасника акції і відкрили провадження

Правоохоронці склали протокол на учасника акції і відкрили провадження

Фото: pravda.com.ua

У Київській міській державній адміністрації заявили, що марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС "Галичина", а як патріотичний марш вишиванок. Поліція вже склала адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу.

Про це пише RegioNews з посиланням на КМДА й повідомлення столичної поліції.

У Кличка наголосили, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією. Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції.

"А ті, хто заявляє про те, що місто, нібито, мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів", - наголосили в адміністрації.

Водночас у поліції Києва повідомили, що правоохоронці склали адмінпротокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання під час маршу на честь річниці створення дивізії СС "Галичина". Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 28 квітня у столиці на честь дивізії "Галичина" вирішили влаштувати марш. На акцію зібралися кількасот людей, учасники, вигукуючи патріотичні гасла, ходою рушили з Арсенальної площі до Майдану Незалежності.