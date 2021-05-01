Марш в честь СС "Галичина": у Кличко ответили на обвинения Офиса президента

Правоохранители составили протокол на участника акции и открыли производство

Правоохранители составили протокол на участника акции и открыли производство

Фото: pravda.com.ua

В Киевской городской государственной администрации заявили, что марш, который состоялся в Киеве 28 апреля, был заявлен не как акция ко дню создания дивизии СС "Галичина", а как патриотический марш вышиванок. Полиция уже составила админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на КГГА и сообщение столичной полиции.

У Кличко отметили, что городская власть не дает разрешений, не согласовывает и не может запретить проведение мирных акций и собраний, гарантированное гражданам Конституцией. Согласно процедуре, организаторы ставят в известность городские власти и правоохранителей о проведении той или иной акции.

"А те, кто заявляет о том, что город, якобы, должен был запретить марш – либо не компетентны и не знают Конституции и законов Украины, или сознательно манипулируют. Поскольку должны знать, что город не имеет таких полномочий и механизмов", - отметили в администрации.

В то же время в полиции Киева сообщили, что правоохранители составили админпротокол в отношении мужчины, который использовал нацистское приветствие во время марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина". Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

Напомним, 28 апреля в столице в честь дивизии "Галичина" решили устроить марш. На акцию собрались несколько сотен человек, участники, выкрикивая патриотические лозунги, шествием двинулись с Арсенальной площади к Майдану Независимости.