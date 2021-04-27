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27 квітня 2021, 17:34 575

Потрійне вбивство у Києві: сусіди підлітка розповіли про вбиту сім'ю

27 квітня 2021, 17:34 575
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Зараз квартиру опечатали
Зараз квартиру опечатали
Фото з відкритих джерел
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Сусіди вбитої підлітком сім'ї розповіли про те, як вони поводилися і що думають про те, що трапилося.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Зараз квартиру опечатали, в коридорі видно плями крові поруч з поліцейською обмежувальною стрічкою. За словами сусідки, вони в шоці.

"Сусіди як сусіди. Вони випивали. Начебто нормальні вони були. У них були скандали, але я свідком не була. Сина їх я бачила. Він підліток. "Здрастуйте і Здрастуйте". З ним не контактувала", - розповіла сусідка виданню.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.

кримінал Київ убивство поліція кримінальна справа

 
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