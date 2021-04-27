Потрійне вбивство у Києві: сусіди підлітка розповіли про вбиту сім'ю

Зараз квартиру опечатали

Зараз квартиру опечатали

Фото з відкритих джерел

Сусіди вбитої підлітком сім'ї розповіли про те, як вони поводилися і що думають про те, що трапилося.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".

Зараз квартиру опечатали, в коридорі видно плями крові поруч з поліцейською обмежувальною стрічкою. За словами сусідки, вони в шоці.

"Сусіди як сусіди. Вони випивали. Начебто нормальні вони були. У них були скандали, але я свідком не була. Сина їх я бачила. Він підліток. "Здрастуйте і Здрастуйте". З ним не контактувала", - розповіла сусідка виданню.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.