Потрійне вбивство у Києві: сусіди підлітка розповіли про вбиту сім'ю
Зараз квартиру опечатали
Зараз квартиру опечатали
Сусіди вбитої підлітком сім'ї розповіли про те, як вони поводилися і що думають про те, що трапилося.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Страну".
Зараз квартиру опечатали, в коридорі видно плями крові поруч з поліцейською обмежувальною стрічкою. За словами сусідки, вони в шоці.
"Сусіди як сусіди. Вони випивали. Начебто нормальні вони були. У них були скандали, але я свідком не була. Сина їх я бачила. Він підліток. "Здрастуйте і Здрастуйте". З ним не контактувала", - розповіла сусідка виданню.
Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.
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