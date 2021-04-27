Тройное убийство в Киеве: соседи подростка рассказали об убитой семье

Сейчас квартиру опечатали

Сейчас квартиру опечатали

Соседи убитой подростком семьи рассказали о том, как они вели себя и что думают о случившемся.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сейчас квартиру опечатали, в коридоре видно пятна крови рядом с полицейской ограничительной лентой. По словам соседки, они в шоке.

"Соседи как соседи. Они выпивали. Вроде нормальные они были. У них были скандалы, но я свидетелем не была. Сына их я видела. Он подросток. "Здравствуйте и здравствуйте". С ним не контактировала", - рассказала соседка изданию.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.