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27 апреля 2021, 17:34 115

Тройное убийство в Киеве: соседи подростка рассказали об убитой семье

27 апреля 2021, 17:34 115
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Сейчас квартиру опечатали
Сейчас квартиру опечатали
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Соседи убитой подростком семьи рассказали о том, как они вели себя и что думают о случившемся.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сейчас квартиру опечатали, в коридоре видно пятна крови рядом с полицейской ограничительной лентой. По словам соседки, они в шоке.

"Соседи как соседи. Они выпивали. Вроде нормальные они были. У них были скандалы, но я свидетелем не была. Сына их я видела. Он подросток. "Здравствуйте и здравствуйте". С ним не контактировала", - рассказала соседка изданию.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.

криминал Киев убийство полиция криминальное дело

 
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