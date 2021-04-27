Тройное убийство в Киеве: соседи подростка рассказали об убитой семье
Сейчас квартиру опечатали
Сейчас квартиру опечатали
Соседи убитой подростком семьи рассказали о том, как они вели себя и что думают о случившемся.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
Сейчас квартиру опечатали, в коридоре видно пятна крови рядом с полицейской ограничительной лентой. По словам соседки, они в шоке.
"Соседи как соседи. Они выпивали. Вроде нормальные они были. У них были скандалы, но я свидетелем не была. Сына их я видела. Он подросток. "Здравствуйте и здравствуйте". С ним не контактировала", - рассказала соседка изданию.
Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса