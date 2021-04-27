У Києві водій за кермом знепритомнів і зіткнувся з іншим автомобілем: його ушпиталили
Водій іншого транспортного засобу не постраждав
Водій іншого транспортного засобу не постраждав
У Києві на Броварському проспекті водій втратив свідомість за кермом та виїхав на зустрічну смугу.
Відео інциденту опублікувала патрульна поліція Києва, пише RegioNews.
"Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, під час керування автомобілем, втратив свідомість, що стало причиною виїзду некерованого авто на зустрічну смугу та зіткнення з автомобілем Volkswagen", - йдеться у повідомленні.
Під час автопригоди кермувальник ВАЗ отримав травми та був шпиталізований медиками. Водій автомобіля Volkswagen - не постраждав.
Ця автопригода з потерпілим сталася учора зранку на Броварському проспекті Попередньо, водій автомобіля ВАЗ, під час...Posted by Патрульна поліція Києва on Tuesday, April 27, 2021
Нагадаємо, у Сумах водій напідпитку зніс паркан відділу поліції.
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