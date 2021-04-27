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27 апреля 2021, 15:59 150

В Киеве водитель за рулем потерял сознание и столкнулся с другим автомобилем: его госпитализировали

27 апреля 2021, 15:59 150
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Водитель другого транспортного средства не пострадал
Водитель другого транспортного средства не пострадал
Фото из открытых источников
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В Киеве на Броварском проспекте водитель потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу.

Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева, пише RegioNews.

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, во время управления автомобилем, потерял сознание, что стало причиной выезда неуправляемого авто на встречную полосу и столкновение с автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.

Во время ДТП водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками. Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.

Эта авария с пострадавшим произошла вчера утром на Броварском проспекте Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, во время...

Posted by Патрульная полиция Киева on Tuesday, April 27, 2021

Напомним, в Сумах водитель навеселе снес забор отдела полиции.

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