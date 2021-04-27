В Киеве водитель за рулем потерял сознание и столкнулся с другим автомобилем: его госпитализировали
Водитель другого транспортного средства не пострадал
Водитель другого транспортного средства не пострадал
В Киеве на Броварском проспекте водитель потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу.
Видео инцидента опубликовала патрульная полиция Киева, пише RegioNews.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, во время управления автомобилем, потерял сознание, что стало причиной выезда неуправляемого авто на встречную полосу и столкновение с автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.
Во время ДТП водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками. Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.
Эта авария с пострадавшим произошла вчера утром на Броварском проспекте Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ, во время...Posted by Патрульная полиция Киева on Tuesday, April 27, 2021
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