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27 квітня 2021, 13:40 256

Підліток, який зарізав батьків і молодшого брата, пояснив, чому так вчинив

27 квітня 2021, 13:40 256
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У підлітка раніше були конфлікти з батьками
У підлітка раніше були конфлікти з батьками
Фото з відкритих джерел
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У Києві 16-річний підліток, який вбив своїх батьків та 8-річного братика, повідомив, що все сталось тому, що "його перемкнуло". 

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент карного розшуку.

Правоохоронці зазначили, що вони розшукали підозрюваного у розправі над рідними. Молодик у скоєному зізнався.

"Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", однак він не виправився", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.

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