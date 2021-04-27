Підліток, який зарізав батьків і молодшого брата, пояснив, чому так вчинив
У підлітка раніше були конфлікти з батьками
У підлітка раніше були конфлікти з батьками
У Києві 16-річний підліток, який вбив своїх батьків та 8-річного братика, повідомив, що все сталось тому, що "його перемкнуло".
Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент карного розшуку.
Правоохоронці зазначили, що вони розшукали підозрюваного у розправі над рідними. Молодик у скоєному зізнався.
"Підліток стверджує, що його "перемкнуло" і він не знав що робити далі, а молодшому брату давав "останній шанс", однак він не виправився", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці Києва затримали 16-річного юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства - загинули батьки хлопця та його 8-річний брат від численних ножових поранень.
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