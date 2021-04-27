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27 апреля 2021, 13:40 343

Подросток, зарезавший родителей и младшего брата, объяснил, почему так поступил

27 апреля 2021, 13:40 343
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У подростка раньше были конфликты с родителями
У подростка раньше были конфликты с родителями
Фото из открытых источников
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В Киеве 16-летний подросток, который убил своих родителей и 8-летнего брата, сообщил, что все произошло потому, что "его перемкнуло". 

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент уголовного розыска.

Правоохранители отметили, что они разыскали подозреваемого в расправе над родными. Молодой человек в содеянном признался.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.

Украина криминал Киев убийство криминальное дело

 
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