Подросток, зарезавший родителей и младшего брата, объяснил, почему так поступил
У подростка раньше были конфликты с родителями
У подростка раньше были конфликты с родителями
В Киеве 16-летний подросток, который убил своих родителей и 8-летнего брата, сообщил, что все произошло потому, что "его перемкнуло".
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент уголовного розыска.
Правоохранители отметили, что они разыскали подозреваемого в расправе над родными. Молодой человек в содеянном признался.
"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.
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