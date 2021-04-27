Подросток, зарезавший родителей и младшего брата, объяснил, почему так поступил

У подростка раньше были конфликты с родителями

У подростка раньше были конфликты с родителями

Фото из открытых источников

В Киеве 16-летний подросток, который убил своих родителей и 8-летнего брата, сообщил, что все произошло потому, что "его перемкнуло".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент уголовного розыска.

Правоохранители отметили, что они разыскали подозреваемого в расправе над родными. Молодой человек в содеянном признался.

"Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители Киева задержали 16-летнего юношу по подозрению в совершении тройного убийства - погибли родители парня и его 8-летний брат от многочисленных ножевых ранений.