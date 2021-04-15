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15 квітня 2021, 08:41 729

Послабляти зарано: в КМДА розповіли, чи чекати пом'якшення карантину у Києві

15 квітня 2021, 08:41 729
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Рішення прийматимуть, коли завантаженість COVID-ліжок з киснем буде не більше ніж 65%
Рішення прийматимуть, коли завантаженість COVID-ліжок з киснем буде не більше ніж 65%
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник вважає, що поки що зарано говорити про ослаблення локдауну в Києві, не зважаючи на певну стабілізацію ситуації з COVID-19 у столиці.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Громадське радіо".

На сьогодні ми в "червоній" зоні. Майже два тижні обмежень дали нам можливість стабілізувати ситуацію, але вони ще не дали нам можливості приймати рішення про вихід або пом'якшення карантину", - говорить Поворозник.

За його словами, ослаблення карантину в столиці буде можливо в разі зниження завантаженості лікарняних ліжок з киснем в лікарнях міста.

Для "помаранчевої" зони завантаженість COVID-ліжок з киснем повинна бути не більше ніж 65%. Тоді будемо приймати рішення", - пояснив чиновник.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Києві продовжили до 30 квітня. Школи продовжать свою роботу у дистанційному форматі роботи.

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