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15 апреля 2021, 08:41 736

Ослаблять рано: в КГГА рассказали, ждать ли смягчения карантина в Киеве

15 апреля 2021, 08:41 736
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Решение будут принимать, когда загруженность COVID-коек с кислородом будет не более 65%
Решение будут принимать, когда загруженность COVID-коек с кислородом будет не более 65%
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник считает, что пока рано говорить об ослаблении локдауна в Киеве, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с COVID-19 в столице.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное радио".

На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", - говорит Поворозник.

По его словам, ослабление карантина в столице будет возможно в случае снижения загруженности больничных коек с кислородом в больницах города.

Для "оранжевой" зоны загруженность COVID-кроватей с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение", - пояснил чиновник.

Напомним, жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля. Школы продолжат свою работу в дистанционном формате работы.

коронавирус вирус карантин КГГА пандемия зона

 
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