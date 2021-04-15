Ослаблять рано: в КГГА рассказали, ждать ли смягчения карантина в Киеве
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник считает, что пока рано говорить об ослаблении локдауна в Киеве, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с COVID-19 в столице.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное радио".
На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", - говорит Поворозник.
По его словам, ослабление карантина в столице будет возможно в случае снижения загруженности больничных коек с кислородом в больницах города.
Для "оранжевой" зоны загруженность COVID-кроватей с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение", - пояснил чиновник.
Напомним, жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля. Школы продолжат свою работу в дистанционном формате работы.