Ослаблять рано: в КГГА рассказали, ждать ли смягчения карантина в Киеве

Решение будут принимать, когда загруженность COVID-коек с кислородом будет не более 65%

Решение будут принимать, когда загруженность COVID-коек с кислородом будет не более 65%

Фото: из открытых источников

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник считает, что пока рано говорить об ослаблении локдауна в Киеве, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с COVID-19 в столице.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Общественное радио". На сегодня мы в "красной" зоне. Почти две недели ограничений дали нам возможность стабилизировать ситуацию, но они еще не дали нам возможности принимать решение о выходе или смягчении карантина", - говорит Поворозник. По его словам, ослабление карантина в столице будет возможно в случае снижения загруженности больничных коек с кислородом в больницах города. Для "оранжевой" зоны загруженность COVID-кроватей с кислородом должна быть не более чем 65%. Тогда будем принимать решение", - пояснил чиновник. Напомним, жесткий карантин в Киеве продлили до 30 апреля. Школы продолжат свою работу в дистанционном формате работы.

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