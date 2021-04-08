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08 апреля 2021, 16:59 159

В Киеве мужчина угрожал взорвать ЖЭК: теперь ему грозит тюрьма

08 апреля 2021, 16:59 159
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Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство
Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство
Фото из открытых источников
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В столице, на Печерске, задержали мужчину, который угрожал взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году 54-летний фигурант угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого", – говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.

В результате инцидента никто не пострадал. Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее президент подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование.

Украина криминал Киев минирование полиция

 
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