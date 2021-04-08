В Киеве мужчина угрожал взорвать ЖЭК: теперь ему грозит тюрьма
В столице, на Печерске, задержали мужчину, который угрожал взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
"Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия. Известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В 2017 году 54-летний фигурант угрожал взорвать больницу на улице Подвысоцкого", – говорится в сообщении.
Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.
В результате инцидента никто не пострадал. Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство. Теперь ему грозит до семи лет заключения.
Напомним, ранее президент подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование.