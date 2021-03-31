У Києві вже у п'ятницю можуть посилити локдаун: що заборонять

Карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях

Карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях

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Ситуація з коронавірусом в Києві критична. Локдаун у місті можуть посилити, якщо Національна академія медичних наук не надасть додаткові ліжка для заражених коронавірусом.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews.

За його словами, карантинні обмеження можуть посилити на всіх рівнях.

"Якщо Національна академія медичних наук не надасть 500 ліжок, як обговорювалось, то буде в п'ятницю ухвалюватимуть рішення щодо посилення карантину", - повідомив він.

Рубан зазначив, що у місті можуть припинити роботу дитсадків, молодших класів (1-4 класи) і роботу громадського транспорту.

"Що стосується транспорту, то можна сказати, що "Укртрансбезпека" ігнорує свої обов'язки по контролю транспорту... Виявляються численні порушення правил", - повідомив він.

Наразі місто перебуває в "червоній" зоні карантину, також в Києві діють додаткові карантинні обмеження, введені місцевою владою.

Нагадаємо, у двох областях зашкалюють показники госпіталізацій COVID-хворих.