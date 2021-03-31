В Киеве уже в пятницу могут усилить локдаун: что запретят

Карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях

Карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях

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Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решения по ужесточению карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезпека" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Выявляются многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

В настоящее время город находится в "красной" зоне карантина, также в Киеве действуют дополнительные карантинные ограничения, введенные местными властями.

Напомним, в двух областях зашкаливают показатели госпитализаций COVID-больных.