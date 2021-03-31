08:59  31 марта
В Украине впервые от коронавируса умерло более 400 человек за сутки
08:41  31 марта
На Прикарпатье исчез глава комиссии, "слуги" отправились в регион следить за ситуацией
08:11  31 марта
Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 11:59 4749

В Киеве уже в пятницу могут усилить локдаун: что запретят

31 марта 2021, 11:59 4749
Читайте також українською мовою
Карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях
Карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ситуация с коронавирусом в Киеве критическая. Локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews.

По его словам, карантинные ограничения могут усилить на всех уровнях.

"Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как обсуждалось, то будет в пятницу приниматься решения по ужесточению карантина", - сообщил он.

Рубан отметил, что в городе могут прекратить работу детских садов, младших классов (1-4 классы) и работу общественного транспорта.

"Что касается транспорта, то можно сказать, что "Укртрансбезпека" игнорирует свои обязанности по контролю транспорта... Выявляются многочисленные нарушения правил", - сообщил он.

В настоящее время город находится в "красной" зоне карантина, также в Киеве действуют дополнительные карантинные ограничения, введенные местными властями.

Напомним, в двух областях зашкаливают показатели госпитализаций COVID-больных.

коронавирус Украина Киев карантин локдаун

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кто рулит особыми поручениями "быстрорастущего" Чернышова
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua