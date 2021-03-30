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30 марта 2021, 11:26 400

В Киеве запретили ярмарки

30 марта 2021, 11:26 400
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Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Фото: из открытых источников
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В Киеве в период с 1 до 12 апреля запрещено проведение продуктовых ярмарочных мероприятий из-за COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", – говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (1422).

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