В Киеве запретили ярмарки
Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
Такое решение приняли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации
В Киеве в период с 1 до 12 апреля запрещено проведение продуктовых ярмарочных мероприятий из-за COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", – говорится в сообщении.
Напомним, за последние сутки больше всего новых заражений обнаружили в Киеве (1422).
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