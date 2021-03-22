У КМДА зробили остаточну заяву щодо роботи транспорту під час локдауну в столиці
Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті
Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті
У Києві громадський транспорт буде працювати і під час обмежень "червоної" зони карантину. Але будуть дотримуватися всіх вимог карантину.
Як пише RegioNews, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Столична комісія з ТЕБ і НС вирішила не зупиняти роботу наземного громадського транспорту і метро в місті, на підставі зміненого Кабінетом міністрів порядку роботи транспорту в регіонах "червоної" зони.
Працювати транспорт буде з заповнюваністю в 50% місць, передбачених в технічних характеристиках транспортних засобів.
Друзі! Інформація, яку ви так довго чекали! Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме...Posted by Mykola Povoroznyk on Monday, March 22, 2021
Нагадаємо, 19 березня Київ потрапив до "червоної” зони карантину.
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