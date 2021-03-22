В КГГА сделали окончательное заявление относительно работы транспорта во время локдауна в столице

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе

Фото из открытых источников

В Киеве общественный транспорт будет работать и во время ограничений "красной" зоны карантина. Но будут соблюдать все требования карантина.

Как пишет RegioNews, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Столичная комиссия по ТЭБ и ЧС решила не останавливать работу наземного общественного транспорта и метро в городе, на основании измененного Кабинетом министров порядке работы транспорта в регионах "красной" зоны.

Работать транспорт будет с заполняемостью в 50% мест, предусмотренных в технических характеристиках транспортных средств.

Друзья! Информация, которую вы так долго ждали! Столица не останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать... Posted by Mykola Povoroznyk on Monday, March 22, 2021

Напомним, 19 марта Киев попал в "красную” зону карантина.