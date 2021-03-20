У Києві мережа гіпермаркетів порушує карантин: ЗМІ показали фото
Відсьогодні у Києві діє локдаун
Відсьогодні у Києві діє локдаун
У столиці України, де 20 березня ввели локдаун, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" порушує карантин.
Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".
Повідомляється, що у залі розвісили огороджувальні стрічки і попередження про те, що магазин під час локдауну не продає харчові продукти, зоотовари, квіти, і побутову хімію.
"Але як виявилося, огороджувальні стрічки нікого не зупиняють. Люди можуть вільно пройти і обрати, що їм потрібно, але оформити замовлення необхідно через інтернет", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 20 березня ввели локдаун. Обмеження діють на роботу ТРЦ, театрів, музеїв та ресторанів.
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