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20 березня 2021, 11:47 5000

У Києві мережа гіпермаркетів порушує карантин: ЗМІ показали фото

20 березня 2021, 11:47 5000
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Відсьогодні у Києві діє локдаун
Відсьогодні у Києві діє локдаун
Фото: Политика Страны
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У столиці України, де 20 березня ввели локдаун, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" порушує карантин.

Про це пише RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Политика Страны".

Повідомляється, що у залі розвісили огороджувальні стрічки і попередження про те, що магазин під час локдауну не продає харчові продукти, зоотовари, квіти, і побутову хімію.

"Але як виявилося, огороджувальні стрічки нікого не зупиняють. Люди можуть вільно пройти і обрати, що їм потрібно, але оформити замовлення необхідно через інтернет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві з 20 березня ввели локдаун. Обмеження діють на роботу ТРЦ, театрів, музеїв та ресторанів.

Україна Київ карантин Епіцентр локдаун

 
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