В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото
С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун
С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун
В столице Украины, где 20 марта ввели локдаун, сеть гипермаркетов "Эпицентр" нарушает карантин.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".
Сообщается, что по всему залу развесили оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна не продаёт продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию.
"Но как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Ограничения действуют на работу ТРЦ, театров, музеев и ресторанов.
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