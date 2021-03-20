В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото

С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун

С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун

Фото: Политика Страны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что по всему залу развесили оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна не продаёт продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию.

"Но как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Ограничения действуют на работу ТРЦ, театров, музеев и ресторанов.