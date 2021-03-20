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В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото
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20 марта 2021, 11:47 5894

В Киеве сеть гипермаркетов нарушает карантин: СМИ показали фото

20 марта 2021, 11:47 5894
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С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун
С сегодняшнего дня в Киеве действует локдаун
Фото: Политика Страны
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В столице Украины, где 20 марта ввели локдаун, сеть гипермаркетов "Эпицентр" нарушает карантин.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что по всему залу развесили оградительные ленты и предупреждения о том, что магазин во время локдауна не продаёт продукты питания, зоотовары, цветы, и бытовую химию.

"Но как оказалось, оградительные ленты никого не останавливают. Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 20 марта ввели локдаун. Ограничения действуют на работу ТРЦ, театров, музеев и ресторанов.

Украина Киев карантин Эпицентр локдаун

 
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