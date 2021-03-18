У Києві "замінували" сім станцій метро

Хтось пророкує новому очільнику Закарпаття довге головування, а дехто радить йому не розслаблятися: мовляв, все залежить від міцності домовленостей між лідерами «Слуги народу» і локальної партії «Рідн...

Сто днів Полоскова: на яких китах пливе до світлого майбутнього голова Закарпатської ОДА

17 березня 2021

Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим

Цієї осені харків'янам доведеться вибирати, кому віддати владу у своєму місті. І насправді вибір у них невеликий – або остаточно віддати Харків Михайлу Добкіну, або у володіння Арсену Авакову