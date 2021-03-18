У Києві "замінували" сім станцій метро
Вони наразі зачинені на вхід
Вони наразі зачинені на вхід
У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування семи станцій метро. Вони наразі зачинені на вхід.
Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook, пише RegioNews.
Наразі не працюють такі станції (зачинені на вхід та вихід):
- "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
- "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстог";
- "Майдан Незалежності";
- "Хрещатик";
- "Академмістечко";
- "Червоний хутір";
- "Героїв Дніпра".
"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні метрополітену.
Увага! Станції: "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа...Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 18, 2021
Нагадаємо, сьогодні у Сумах "замінували" будівлю СБУ та мерію.
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