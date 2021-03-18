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18 березня 2021, 15:58 19

У Києві "замінували" сім станцій метро

18 березня 2021, 15:58 19
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Вони наразі зачинені на вхід
Вони наразі зачинені на вхід
Фото з відкритих джерел
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У Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування семи станцій метро. Вони наразі зачинені на вхід.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену у Facebook, пише RegioNews.

Наразі не працюють такі станції (зачинені на вхід та вихід):

  • "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота";
  • "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа Льва Толстог";
  • "Майдан Незалежності";
  • "Хрещатик";
  • "Академмістечко";
  • "Червоний хутір";
  • "Героїв Дніпра".

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Увага! Станції: "Театральна" + пересадочний вузол на "Золоті ворота"; "Палац спорту" + пересадочний вузол на "Площа...

Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 18, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Сумах "замінували" будівлю СБУ та мерію.

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