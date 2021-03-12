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12 березня 2021, 15:59 177

У Києві через снігопад обмежать в'їзд для вантажівок

12 березня 2021, 15:59 177
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Обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня
Обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.

Так, обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня.

"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь враховувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - повідомили комунальники.

Раніше стало відомо, коли в Києві запустять City Express.

погода Україна Київ сніг авто

 
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