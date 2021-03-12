У Києві через снігопад обмежать в'їзд для вантажівок
Обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня
Обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня
Сьогодні Київ накрило сильним снігопадом. У зв'язку з цим ввели обмеження на в'їзд у столицю великогабаритного транспорту.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.
Так, обмеження на в'їзд вантажівок буду діяти з 17:00 п'ятниці, 12 березня.
"Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв великогабаритного транспорту заздалегідь враховувати цю інформацію і формувати свої маршрути в об'їзд Києва", - повідомили комунальники.
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