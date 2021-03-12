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12 марта 2021, 15:59 155

В Киеве из-за снегопада ограничат въезд для грузовиков

12 марта 2021, 15:59 155
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Ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта
Ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта
Фото из открытых источников
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Сегодня Киев накрыло сильным снегопадом. В связи с этим ввели ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Так, ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта.

"Ограничения позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учитывать эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - сообщили коммунальщики.

Ранее стало известно, когда в Киеве запустят City Express.

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