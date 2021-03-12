В Киеве из-за снегопада ограничат въезд для грузовиков
Ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта
Ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта
Сегодня Киев накрыло сильным снегопадом. В связи с этим ввели ограничения на въезд в столицу крупногабаритного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.
Так, ограничения на въезд грузовиков буду действовать с 17:00 пятницы, 12 марта.
"Ограничения позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Просим водителей крупногабаритного транспорта заранее учитывать эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева", - сообщили коммунальщики.
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