У Києві спіймали шахраїв, які продавали підроблені довідки про тест на COVID-19

Зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів

Зловмисники використовували підроблені печатки одного з медичних центрів

Фото: Нацполіція

У Києві сімейна пара та їх син через інтернет поширювали інформацію про виготовлення довідок із негативним результатом на COVID-19 без проходження лабораторних досліджень. За фактом підробки документів правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

За бажанням клієнтів, довідки виготовляли на іноземних мовах для виїзду за кордон. Коштувала така послуга 500 гривень. За день зловмисники встигали реалізувати щонайменше 70 фальсифікованих довідок", - повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри фігурантам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україну готують до введення COVID-паспортів.