У столиці медики влаштували мітинг: обурені видатками на зарплати в бюджеті на 2021 рік
Протестувальники вимагають збільшити фінансування медицини
Протестувальники вимагають збільшити фінансування медицини
У Києві на Майдані Незалежності розпочалась акція "Медицина потребує оздоровлення", в акції беруть участь кілька десятків медиків з різних регіонів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.ua.
Учасники зазначають, що фельдшери отримують нині до 5 тисяч гривень, хоча їм обіцяли від 11 до 23 тисяч.
Мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори акції.
Працівники медичної сфери незадоволені видатками в бюджеті 2021 року на медицину.
Раніше повідомлялось, що медики можуть оголосити загальнонаціональний страйк, якщо держбюджет-2021 не змінять.
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