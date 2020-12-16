У столиці медики влаштували мітинг: обурені видатками на зарплати в бюджеті на 2021 рік

Протестувальники вимагають збільшити фінансування медицини

Протестувальники вимагають збільшити фінансування медицини

Фото: LB.ua

У Києві на Майдані Незалежності розпочалась акція "Медицина потребує оздоровлення", в акції беруть участь кілька десятків медиків з різних регіонів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.ua.

Учасники зазначають, що фельдшери отримують нині до 5 тисяч гривень, хоча їм обіцяли від 11 до 23 тисяч.

Мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори акції.

Працівники медичної сфери незадоволені видатками в бюджеті 2021 року на медицину.

Раніше повідомлялось, що медики можуть оголосити загальнонаціональний страйк, якщо держбюджет-2021 не змінять.