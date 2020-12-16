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16 грудня 2020, 14:13 921

У столиці медики влаштували мітинг: обурені видатками на зарплати в бюджеті на 2021 рік

16 грудня 2020, 14:13 921
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Фото: LB.ua
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У Києві на Майдані Незалежності розпочалась акція "Медицина потребує оздоровлення", в акції беруть участь кілька десятків медиків з різних регіонів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на LB.ua.

Учасники зазначають, що фельдшери отримують нині до 5 тисяч гривень, хоча їм обіцяли від 11 до 23 тисяч.

Мінімальна зарплата лікаря мала б становити уже в цьому році це менше 23-25 тисяч гривень. Натомість вона є втричі нижчою, а зарплата середнього медперсоналу коливається у межах 4 000-5 000 гривень", - повідомили організатори акції.

Працівники медичної сфери незадоволені видатками в бюджеті 2021 року на медицину.

Раніше повідомлялось, що медики можуть оголосити загальнонаціональний страйк, якщо держбюджет-2021 не змінять.

митинг бюджет медицина МОЗ протести
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