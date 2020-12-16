В столице медики устроили митинг: возмущены расходами на зарплаты в бюджете на 2021 год

Протестующие требуют увеличить финансирование медицины

Протестующие требуют увеличить финансирование медицины

Фото: LB.ua

В Киеве на Майдане Независимости началась акция "Медицина нуждается в оздоровлении", в акции принимают участие несколько десятков медиков из разных регионов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Участники отмечают, что фельдшеры получают сейчас до 5 тысяч гривен, хотя им обещали от 11 до 23 тысяч.

Минимальная зарплата врача должна составлять уже в этом году не меньше 23-25 тысяч гривен. Зато она в три раза ниже, а зарплата среднего медперсонала колеблется в пределах 4 000-5 000 гривен", - сообщили организаторы акции.

Работники медицинской сферы недовольны расходами в бюджете 2021 года на медицину.

Ранее сообщалось, что медики могут объявить общенациональную забастовку, если госбюджет-2021 не изменят.