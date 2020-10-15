Поліція почала розслідування з приводу антисемітських написів біля Офісу президента

За правопорушення передбачено покарання - від штрафу до позбавлення волі на 3 роки

За правопорушення передбачено покарання - від штрафу до позбавлення волі на 3 роки

Фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Києва почали кримінальне провадження через антисемітські написи на розгорнутому банері біля Офісу президента України, встановлюються особи, причетні до скоєння даного правопорушення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Передбачене покарання - до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Раніше повідомлялось, що 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".