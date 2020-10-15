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15 жовтня 2020, 10:04 1

Поліція почала розслідування з приводу антисемітських написів біля Офісу президента

15 жовтня 2020, 10:04 1
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За правопорушення передбачено покарання - від штрафу до позбавлення волі на 3 роки
За правопорушення передбачено покарання - від штрафу до позбавлення волі на 3 роки
Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Києва почали кримінальне провадження через антисемітські написи на розгорнутому банері біля Офісу президента України, встановлюються особи, причетні до скоєння даного правопорушення.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Передбачене покарання - до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Раніше повідомлялось, що 14 жовтня у Солом’янському районі Києва озброєний чоловік поранив ножем учасника війни на Донбасі, що агітував за партію мера столиці Віталія Кличка "УДАР".

Офіс президента порушення реклама кримінальна справа поліція
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