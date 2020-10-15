Полиция начала расследование по поводу антисемитских надписей возле Офиса президента

За правонарушение предусмотрено наказание - от штрафа до лишения свободы на 3 года

За правонарушение предусмотрено наказание - от штрафа до лишения свободы на 3 года

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Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера 14 октября, возле здания Офиса президента Украины в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Предусмотрено наказание - до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ранее сообщалось, что 14 октября в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом участника войны на Донбассе, который агитировал за партию мэра столицы Виталия Кличко "УДАР".