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21 липня 2020, 16:11 4

У Київраді зафіксували спалах COVID-19 серед депутатів

21 липня 2020, 16:11 4
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Захворів депутат міської ради Олександр Бродський
Захворів депутат міської ради Олександр Бродський
Фото: з відкритих джерел
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Депутат Київської міської ради Олександр Бродський підхопив коронавірусну інфекцію. Діагноз підтвердив ПЦР-тест на COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Замість замовчування цього факту, як це робила і робить більшість політиків та співробітників із Київради, вважаю важливим повідомити про це", - написав депутат.

Він повідомив, що почувається добре і наразі перебуває на самоізоляції.

Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав Бродський.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 липня в Україні заразилися ще 673 людини, а 20 - померли.

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