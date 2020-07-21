У Київраді зафіксували спалах COVID-19 серед депутатів

Захворів депутат міської ради Олександр Бродський

Захворів депутат міської ради Олександр Бродський

Фото: з відкритих джерел

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Я отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Замість замовчування цього факту, як це робила і робить більшість політиків та співробітників із Київради, вважаю важливим повідомити про це", - написав депутат.

Він повідомив, що почувається добре і наразі перебуває на самоізоляції.

Друзі і колеги, з якими я контактував останнім часом - будь ласка, тримайте ситуацію із самопочуттям на контролі", - додав Бродський.

Нагадаємо, що станом на ранок 21 липня в Україні заразилися ще 673 людини, а 20 - померли.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)