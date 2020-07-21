В Киевсовете зафиксировали вспышку COVID-19 среди депутатов
Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подхватил коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердил ПЦР-тест на COVID-19.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Я получил положительный результат теста на COVID-19. Вместо замалчивания этого факта, как это делали и делают большинство политиков и сотрудников из Киевсовета, считаю важным сообщить об этом", - написал депутат.
Он сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.
Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил Бродский.
Напомним, что по состоянию на утро 21 июля в Украине заразились еще 673 человека, а 20 - умерли.
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