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21 июля 2020, 16:11 4

В Киевсовете зафиксировали вспышку COVID-19 среди депутатов

21 июля 2020, 16:11 4
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Заболел депутат городского совета Александр Бродский
Заболел депутат городского совета Александр Бродский
Фото: из открытых источников
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Депутат Киевского городского совета Александр Бродский подхватил коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердил ПЦР-тест на COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Я получил положительный результат теста на COVID-19. Вместо замалчивания этого факта, как это делали и делают большинство политиков и сотрудников из Киевсовета, считаю важным сообщить об этом", - написал депутат.

Он сообщил, что чувствует себя хорошо и сейчас находится на самоизоляции.

Друзья и коллеги, с которыми я контактировал в последнее время - пожалуйста, держите ситуацию с самочувствием на контроле", - добавил Бродский.

Напомним, что по состоянию на утро 21 июля в Украине заразились еще 673 человека, а 20 - умерли.

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