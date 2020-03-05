Організатори Київського напівмарафону ввели обмеження через коронавірус

Організатори Kyiv Half Marathon, який повинен відбутися 4−5 квітня, внесли низку обмежень через спалах коронавірусу

Фото: Cторінка Київського півмарафона у Facebook

Організатори Kyiv Half Marathon, який повинен відбутися 4−5 квітня, внесли низку обмежень через спалах коронавірусу

За рішенням внутрішнього штабу, в нинішньому році Київський напівмарафон пройде без участі іноземців, пише RegioNews.

"Вони не будуть допущені до участі в змаганнях, в тому числі елітні атлети. З іноземними учасниками, які вже зареєструвалися, ми зконтактуємо протягом декількох днів", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Всіх волонтерів та оргкомітет під час заходу забезпечать одноразовими рукавичками і масками.

Крім того, час перебування учасників в стартових коридорах скоротять до 15 хвилин. Кожна хвиля учасників буде заходити в стартовий коридор окремо.

Медалі на фініші будуть вручатися в руки, а не одягатися на шию.

