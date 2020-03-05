Организаторы Киевского полумарафона ввели ограничения из-за коронавируса
Организаторы Kyiv Half Marathon, который должен состояться 4-5 апреля, внесли ряд ограничений из-за вспышки коронавируса
Организаторы Kyiv Half Marathon, который должен состояться 4-5 апреля, внесли ряд ограничений из-за вспышки коронавируса
По решению внутреннего штаба, в нынешнем году Киевский полумарафон пройдет без участия иностранцев, пишет RegioNews.
"Они не будут допущены к участию в соревнованиях, в том числе элитные атлеты. С иностранными участниками, уже зарегистрировались, мы Свяжитесь течение нескольких дней", - говорится в сообщении пресс-службы.
Всех волонтеров и оргкомитет во время мероприятия обеспечат одноразовыми перчатками и масками.
Кроме того, время пребывания участников в стартовых коридорах сократят до 15 минут. Каждая волна участников будет заходить в стартовый коридор отдельно.
Медали на финише будут вручаться в руки, а не одеваться на шею.
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