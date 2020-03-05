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05 марта 2020, 17:38

Организаторы Киевского полумарафона ввели ограничения из-за коронавируса

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05 марта 2020, 17:38
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Организаторы Kyiv Half Marathon, который должен состояться 4-5 апреля, внесли ряд ограничений из-за вспышки коронавируса
Фото: Страница Киевского полумарафона в Facebook
Организаторы Kyiv Half Marathon, который должен состояться 4-5 апреля, внесли ряд ограничений из-за вспышки коронавируса

По решению внутреннего штаба, в нынешнем году Киевский полумарафон пройдет без участия иностранцев, пишет RegioNews.

"Они не будут допущены к участию в соревнованиях, в том числе элитные атлеты. С иностранными участниками, уже зарегистрировались, мы Свяжитесь течение нескольких дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Всех волонтеров и оргкомитет во время мероприятия обеспечат одноразовыми перчатками и масками.

Кроме того, время пребывания участников в стартовых коридорах сократят до 15 минут. Каждая волна участников будет заходить в стартовый коридор отдельно.

Медали на финише будут вручаться в руки, а не одеваться на шею.


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