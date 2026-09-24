Масована атака дронами: у небі над Україною перебувають десятки "Шахедів"

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Російська армія знову тероризує мирні міста України. Через нові повітряні загрози в низці областей оголосили повітряну тривогу

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

За їхніми даними, у небі над країною перебувають кілька десятків ворожих БпЛА.

Повітряні сили закликають жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Де фіксують загрозу

Станом на 05:59 Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Полтавської, Чернігівської, Київської, Житомирської, Вінницької, Хмельницької, Черкаської та Рівненської областей.

Також повідомлялося про рух ударних безпілотників у напрямку Чорноморська та Лиманки з боку Чорного моря.

На Полтавщині ударні БпЛА фіксували в районі Лубнів та Зінькова. Безпілотники рухалися західним курсом.

У Києві також фіксували ударний БпЛА над містом.

Інформація про наслідки атаки та роботу ППО може оновлюватися.

Як відомо, в ніч на 24 вересня росіяни завдали балістичного удару по Києву. Повітряну тривогу в столиці оголосили після півночі 24 вересня о 00:54. Згодом пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, 23 вересня внаслідок ударів російських безпілотників та падіння їхніх уламків у Києві загинули двоє людей, ще щонайменше 36 постраждали. Остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється.