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24 липня 2026, 19:45

Удари дронів і артилерії по Херсонщині: шестеро поранених, серед них — працівниці лікарні

24 липня 2026, 19:45
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Фото: Херсонська обласна прокуратра
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Впродовж 24 липня 2026 року російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою авіації, ствольної артилерії, мінометної зброї та дронів різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало 6 людей.

Так, внаслідок атак за допомогою дронів у Херсоні отримали травми чотири місцевих жителі.

Також ворог артилерію обстріляв Білозерку, у зоні ураження опинилася будівля місцевої лікарні – дві співробітниці закладу дістали поранень.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, лікарня, вантажний та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, що війська РФ 24 липня завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору.

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