Українські військові знищили російський Бук-М3 за 50 мільйонів

Фото з відкритих джерел

Українські захисники знищили одну з найдорожчих зенітних установок росіян. Захисники описали це як "тепла зустріч", на яку не чекали окупанти

Про це повідомили в підрозділі "Фенікс", передає RegioNews.

Зазначається, що підрозділ "Фенікс" знищив російську зенітно-ракетну установку "Бук-М3". Відомо, що окупанти намагались перемістити цю техніку ще ближче до фронту. Ця установка коштує близько 50 мільйонів доларів.

"Цієї ночі на Донеччині наш дрон вполював зенітно-ракетну установку 'Бук-М3' просто на марші. Окупанти не очікували такої 'теплої' зустрічі, тому не криючись перекидали техніку ближче до фронту", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше на Харківщині захисники вдарили по двом укриттям росіян, а також антені зв'язку та автомобілю. Зокрема, знищили квадроцикл ворога.