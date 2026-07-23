На Кіровоградщині депутатка райради організувала схему з фіктивною інвалідністю

Фото: прокуратура Кіровоградської області

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру трьом учасникам схеми, які, за даними слідства, сприяли незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон під час воєнного стану

Про це повідомляє прокуратура Кіровоградської області, передає RegioNews .

Серед підозрюваних — 67-річна депутатка однієї з районних у місті Кропивницькому рад, а також 60-річний чоловік та 64-річна жінка.

За даними слідства, двоє учасників схеми раніше працювали у сфері охорони здоров’я, добре знали порядок оформлення медичної документації та мали професійні зв’язки з колишніми колегами.

Використовуючи ці зв’язки, вони організовували внесення неправдивих відомостей до медичних документів, оформлення довідок із вигаданими діагнозами та подання цих матеріалів на розгляд медико-соціальної експертної комісії. На підставі таких документів жінкам встановлювали другу групу інвалідності.

Після цього їхні чоловіки, сини або батьки отримували можливість виїхати за кордон як особи, які супроводжують людину з інвалідністю.

Слідством задокументовано два епізоди. В одному випадку фіктивну інвалідність оформили жінці, щоб створити підстави для виїзду її чоловіка та сина. В іншому — аналогічну схему використали для виїзду батька іншої жінки. За кожен такий "пакет послуг” учасники схеми, за даними слідства, отримували по 4 тисячі доларів США.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 КК України — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині повідомили про підозру директору одного з центрів первинної медико-санітарної допомоги, якого підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів США за сприяння у визнанні військовозобов’язаного непридатним до військової служби.