Застрягла головою в пісочниці: на Прикарпатті рятувальники допомогли малечі

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У Калуші на Івано-Франківщині рятувальники допомогли маленькій дитині, яка під час гри застрягла головою в дерев’яній конструкції пісочниці на дитячому майданчику

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews .

На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту обережно розрізали елементи дерев’яної конструкції та вивільнили дитину.

Медичної допомоги малеча не потребувала.

У ДСНС закликали батьків уважно стежити за дітьми під час ігор на дитячих майданчиках.

"Будь-які конструкції можуть становити небезпеку, якщо використовувати їх не за призначенням або залишати дітей без нагляду дорослих", — наголосили рятувальники.

Нагадаємо, що у Берегівському районі Закарпатської області трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки близько 2,5 метра. Дитину вдалося врятувати, її доправили до лікарні.