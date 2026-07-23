Застрягла головою в пісочниці: на Прикарпатті рятувальники допомогли малечі
У Калуші на Івано-Франківщині рятувальники допомогли маленькій дитині, яка під час гри застрягла головою в дерев’яній конструкції пісочниці на дитячому майданчику
Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews.
На місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту обережно розрізали елементи дерев’яної конструкції та вивільнили дитину.
Медичної допомоги малеча не потребувала.
У ДСНС закликали батьків уважно стежити за дітьми під час ігор на дитячих майданчиках.
"Будь-які конструкції можуть становити небезпеку, якщо використовувати їх не за призначенням або залишати дітей без нагляду дорослих", — наголосили рятувальники.
Нагадаємо, що у Берегівському районі Закарпатської області трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки близько 2,5 метра. Дитину вдалося врятувати, її доправили до лікарні.