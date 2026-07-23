10 керованих авіабомб по місту: війська РФ завдали удару по Херсону, є постраждалі

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Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews .

"Ворожа авіація завдала сьогодні чергового удару по нашій громаді. Цього разу російські окупанти атакували сам Херсон - 10 КАБ "прилетіло" по соціальній інфраструктурі в Корабельному та Центральному районах", - написав він.

Зазначається, що у середмісті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, кілька з них зазнали критичних руйнувань.

У МВА поінформували, що наразі відомо про сімох постраждалих унаслідок авіаударів.

Нагадаємо, що раніше у місті Златопіль Лозівського району Харківської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.