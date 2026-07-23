10 керованих авіабомб по місту: війська РФ завдали удару по Херсону, є постраждалі
Війська РФ 23 липня атакували Херсон 10 КАБами, відомо про сімох постраждалих
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
"Ворожа авіація завдала сьогодні чергового удару по нашій громаді. Цього разу російські окупанти атакували сам Херсон - 10 КАБ "прилетіло" по соціальній інфраструктурі в Корабельному та Центральному районах", - написав він.
Зазначається, що у середмісті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, кілька з них зазнали критичних руйнувань.
У МВА поінформували, що наразі відомо про сімох постраждалих унаслідок авіаударів.
Нагадаємо, що раніше у місті Златопіль Лозівського району Харківської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.
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