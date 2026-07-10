РФ вночі атакувала Україну 137 дронами: є влучання на 16 локаціях
У ніч на 10 липня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Ворог застосував дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 114 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА у 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.
Нагадаємо, російські війська вночі 10 липня атакували безпілотниками місто Валки Богодухівського району Харківської області. Загинула 50-річна жінка, ще троє людей постраждали. Пошкоджено п'ять приватних житлових будинків та дві господарчі споруди.