Росія атакувала Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджені підприємство та АЗС

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під ударом опинилася Нікопольщина – у Марганецькій громаді пошкоджено підприємство.

У Самарівському районі, в Піщанській громаді, зазнала пошкоджень автозаправна станція. Ще одну АЗС пошкоджено у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

У Павлограді через ворожу атаку загорівся автомобіль, також пошкоджені приватні житлові будинки.

Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА у 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.