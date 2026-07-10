Росія атакувала Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджені підприємство та АЗС
Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області постраждав 36-річний чоловік
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Під ударом опинилася Нікопольщина – у Марганецькій громаді пошкоджено підприємство.
У Самарівському районі, в Піщанській громаді, зазнала пошкоджень автозаправна станція. Ще одну АЗС пошкоджено у Межиріцькій громаді Павлоградського району.
У Павлограді через ворожу атаку загорівся автомобіль, також пошкоджені приватні житлові будинки.
Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.
Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА у 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.