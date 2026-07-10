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10 липня 2026, 09:38

Росія атакувала Дніпропетровщину: постраждав чоловік, пошкоджені підприємство та АЗС

10 липня 2026, 09:38
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Фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області постраждав 36-річний чоловік

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під ударом опинилася Нікопольщина – у Марганецькій громаді пошкоджено підприємство.

У Самарівському районі, в Піщанській громаді, зазнала пошкоджень автозаправна станція. Ще одну АЗС пошкоджено у Межиріцькій громаді Павлоградського району.

У Павлограді через ворожу атаку загорівся автомобіль, також пошкоджені приватні житлові будинки.

Усі пожежі, що виникли внаслідок обстрілів, рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 10 липня російські війська атакували Україну 137 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА у 16 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще у чотирьох місцях.

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Дніпропетровська область війна атака російська армія пожежа пошкодження
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