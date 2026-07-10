Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини: дев'ятеро людей поранені

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумській громаді через удари дронів поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 50 років. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, магазин, два автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

У Білопільській громаді внаслідок влучання БпЛА в автомобіль постраждав 65-річний чоловік. Також пошкоджено торговельний центр і нежитлове приміщення.

Ще шестеро людей отримали травми внаслідок атак у Березівській, Путивльській, Шосткинській та Попівській громадах. Серед постраждалих – чоловіки та жінки віком від 30 до 86 років.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 12 отримали травми.