00:35  10 липня
"Слава ТЦК": учасників "бунту" на Сихові змусили вибачитись
23:55  09 липня
В Україні дорожчає бензин: які цінники на АЗС
23:35  09 липня
Інфляція в Україні впала: як це вплинуло на ціни
UA | RU
UA | RU
10 липня 2026, 08:10

Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини: дев'ятеро людей поранені

10 липня 2026, 08:10
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська атакували 26 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Сумській громаді через удари дронів поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 50 років. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, магазин, два автомобілі, господарські споруди та об’єкт критичної інфраструктури.

У Білопільській громаді внаслідок влучання БпЛА в автомобіль постраждав 65-річний чоловік. Також пошкоджено торговельний центр і нежитлове приміщення.

Ще шестеро людей отримали травми внаслідок атак у Березівській, Путивльській, Шосткинській та Попівській громадах. Серед постраждалих – чоловіки та жінки віком від 30 до 86 років.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 12 отримали травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Сумська область атака постраждалі російська армія цивільні
У Вишневому триває ліквідація наслідків атаки: працюють понад 300 рятувальників
10 липня 2026, 07:46
Понад тисячу ударів по Запорізькій області: загинула людина, 12 постраждали
10 липня 2026, 07:19
Атака дронів на Харківщину: загинула 50-річна жінка, є постраждалі
10 липня 2026, 07:02
Всі новини »
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Львівський вибух: не бунт проти війська, а протест проти свавілля
10 липня 2026, 09:16
РФ вночі атакувала Україну 137 дронами: є влучання на 16 локаціях
10 липня 2026, 08:57
23 таунхауси й офісний центр: яке майно виявили у родини очільника СБУ Закарпаття
10 липня 2026, 08:33
У Вишневому триває ліквідація наслідків атаки: працюють понад 300 рятувальників
10 липня 2026, 07:46
Втрати РФ за добу: мінус 1460 окупантів і 52 артсистеми
10 липня 2026, 07:41
Понад тисячу ударів по Запорізькій області: загинула людина, 12 постраждали
10 липня 2026, 07:19
Атака дронів на Харківщину: загинула 50-річна жінка, є постраждалі
10 липня 2026, 07:02
"Слава ТЦК": учасників "бунту" на Сихові змусили вибачитись
10 липня 2026, 00:35
В Україні дорожчає бензин: які цінники на АЗС
09 липня 2026, 23:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Павло Казарін
Всі блоги »