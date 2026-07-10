РФ вдарила по приватному сектору на Донеччині: з-під завалів дістали тіла двох загиблих

Фото: ДСНС Донеччини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Уночі російські війська завдали авіаудару по приватному сектору селища Шабельківка Краматорської громади. Ворожий удар повністю зруйнував житловий будинок, у якому перебували люди.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники виявили та дістали тіла двох загиблих.

Загалом рятувальники розібрали близько 2 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершені.

Також через обстріл виникли пожежі в іншому житловому будинку, гаражі та трьох автомобілях. Вогнеборці ліквідували всі займання на загальній площі 136 квадратних метрів.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1038 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще 12 отримали травми.