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10 червня 2026, 15:47

На Черкащині батько, який роками ґвалтував власну доньку, проведе за ґратами 15 років

10 червня 2026, 15:47
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Ілюстративне фото: pixabay
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Черкаський суд поставив крапку у справі про насильство над дитиною. 37-річного жителя обласного центру, який роками ґвалтував власну доньку, засуджено до максимального терміну покарання — 15 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури суд визнав винним 37-річного уродженця Черкас у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та злочинах, повʼязаних із дитячою порнографією.

Його засуджено до 15 років позбавлення волі - максимальне покарання, передбачене санкціями інкримінованих статей.

Прокурори в суді довели, що чоловік упродовж тривалого часу вчиняв сексуальне насильство щодо власної доньки, коли вдома не було дружини. Перший встановлений епізод стався у 2021 році, коли потерпілій було лише 10 років.

Також у суді довели, що засуджений фіксував свої злочинні дії на відео та зберігав відповідні файли на телефоні. Крім того, він отримував доступ до дитячої порнографії в інтернеті і також зберігав їх на власному телефоні.

9 червня його визнано винним за ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 КК України.

У ході судового розгляду засуджений свою вину визнав.

Інформацію про чоловіка включили до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, що раніше до суду направити обвинувальний акт відносно жителя Запоріжжя, який впродовж декількох років ґвалтував маленьку дівчинку.

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