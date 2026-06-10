На Харківщині вітчим-ґвалтівник доньки загиблого Героя України отримав довічне ув'язнення

Фото ілюстративне/Офіс Генпрокурора

Харківський суд виніс вирок у справі ґвалтівника, який знущався над 11-річною падчеркою. Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі. Постраждала дитина — рідна донька Героя України, який віддав життя за захист держави на фронті

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Вітчим, який протягом восьми місяців ґвалтував малолітню дівчинку, отримав довічне позбавлення волі. Дівчинка – рідна донька героя України, який загинув на фронті захищаючи державу.

У цій справі довели шість епізодів злочину.

Злочинець поступово завойовував довіру, увійшов у родину, тривалий час прикидався турботливим, а згодом вчинив насильство.

Ґвалтівник свідомо і продумано обирав для наруги саме ті моменти, коли матері не було вдома і він залишався сам-на-сам з дівчинкою.

Через пережите дитина замкнулася в собі, погіршилося здоров'я, впала успішність у школі. Вона довго мовчала, але зрештою наважилася розповісти матері. І навіть після цього шлях до справедливості виявився непростим.

Мати, дізнавшись правду, не наважилася одразу звернутися по допомогу. Вона не вірила, що система спрацює, що її почують, що злочинець понесе покарання.

Вони переховувалися, терпіли погрози з боку чоловіка, жили у страху. Зрештою дитина сама зателефонувала правоохоронцям.

Нагадаємо, що Черкаський суд поставив крапку у справі про насильство над дитиною. 37-річного жителя обласного центру, який роками ґвалтував власну доньку, засуджено до максимального терміну покарання — 15 років позбавлення волі.