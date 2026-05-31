На Хмельниччині чоловік викинув собаку з вікна: тварина загинула

Нетішинський міський суд Хмельницької області розглянув кримінальне провадження за обвинуваченням чоловіка щодо жорстокого поводження з твариною. Відомо, що собака породи тойтер’єр загинула

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У чоловіка в квартирі на сьомому поверсі знаходилась тимчасово собака породи тойтер’єр. Він умисно викинув тварину з відчиненого вікна. Внаслідок падіння собака отримала тяжкі травми, від яких загинула.

На суді чоловік не визнав провини. Він заявив, що тварина ніби сама вистрибнула з вікна. При цьому свідки, які першими виявили травмовану тварину та намагалися надати їй допомогу, повідомили суду про поведінку обвинуваченого після події, його висловлювання щодо собаки та спроби перешкодити наданню допомоги тварині.

Проаналізувавши всі докази, суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

